Система "Меркурий" обнаружила нарушения ввоза в Петербург сухой молочной продукции

Недобросовестную компанию ждут несколько административных дел.

В Россельхознадзоре возбудили административные дела в отношении петербургского поставщика сухого молока. По данным надзорного ведомства, нарушения выявлены в деятельности крупного предприятия ООО "Спектр".

В рамках проверки специалисты выяснили, что объем входящей продукции не соответствует объему исходящей. Факт нарушения смогли подтвердить благодаря системе "Меркурий".

Исходящий объем сухой молочной сыворотки в несколько раз превысил количество поступившей продукции на предприятие объясняют эксперты

Также в Россельхознадзоре заявили, что ветеринарные сопроводительные документы были оформлены на территории Брянской области. По прибытию в Петербург они незамедлительно гасились. С момента поступления бумаг не проходило больше минуты, прежде чем они значились оформленными.

В ведомстве добавили, что подобное оформление ВСД не отвечает нормам качества контроля за продукцией. Также подобная ситуация нарушает требования эксплуатации "Меркурия". Ответственные должностные лица ответят перед законом. Уполномоченное юридическое лицо на данный момент заблокировано в системе.

Напомним, что "Спектр" ведет торговлю с 1997 года. Компания поставляет сухие молочные продукты по всей стране. Государством-производителем товара является Белоруссия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россельхознадзор заявил о том, что остались те, кто добросовестно производит молочную продукцию.

Видео: YouTube/АТН новости Беларуси и мира