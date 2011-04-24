Александр Кравцов вспомнил об оснащении Javelin и NLAW до начала СВО.

"Медведи SS" признались в том, когда у национальных батальонов Украины появилось снаряжение западного производства. В интервью журналистам "РИА Новостей" пленный командир диверсионно-штурмового отряда Александр Кравцов отметил, что вооружение местные бойцы начали получать еще до начала проведения Россией специальной военной операции на Донбассе.

У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства…Вооружение — только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Александр Кравцов, пленный командир отряда

Эксперт добавил, что ракетных комплексов Javelin у нацбатов не было, а NLAW оснащалась морская пехота. Остальных видов западного оружия у военных не было, так как они были сильно ограничены в поставках из-за окружения российскими войсками территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного.

"Медведи SS" и "Азов" - экстремистские, террористические и радикальные организации, запрещенные на территории России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости