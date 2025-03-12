"Мечты должны сбываться не только у "Газпрома": Матвиенко о резервах по рождаемости в России

В Совете Федерации рассказали о задаче по тому, чтобы в семьях появлялись дети.

Сенатор Валентина Матвиенко отметила наличие резервов для восстановления рождаемости в стране, о чем говорят научные и прочие исследования. Соответствующее заявление законодатель их верхней палаты парламента сделала в ходе выступления на совещании, организованном по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике. По мнению политика, для этого властям требуется проводить целостную и нацеленную на результат государственную программу в данной сфере. Спикер СФ уточнила, что согласно последнему социологическому опросу ВЦИОМ, свыше 53 процентов россиян хотели бы иметь трех и более детей.

А мечты должны сбываться не только у Газпрома, но и у всех россиян. Наша с вами задача - сделать так, чтобы эти мечты обязательно сбылись, и создать для этого условия. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий выразила уверенность в том, что вместе члены совета смогут повлиять на развитие ситуации, хотя законодателям и аналитикам предстоит многоплановая и трудная работа, а ее результаты общество увидит "не завтра". При этом в Совете Федерации рассчитывают, что в Россию как можно быстрее придет демографическая весна.

Матвиенко считает, что семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации.

Фото и видео: Совет Федерации