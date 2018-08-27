"Мама, не горюй": Валерий Меладзе опубликовал экстремальные кадры со съемок нового клипа

Меладзе рассказал и показал, как снимался клип на новую песню "Мама, не горюй".

В своем Instagram Валерий Меладзе опубликовал несколько видео со съемок клипа к новой песне "Мама, не горюй", которую исполняет вместе с группой MBAND.

7.00 утра, снимаем клип с MBAND. Москва проснись!!! MBAND, Костя и я, едем и поём!!! Мы "Бременские музыканты"))) Валерий Меладзе

На опубликованных кадрах два грузовика и множество машин съемочной группы мчатся по улицам Москвы. По словам певца, съемки проходили в 7 утра.

Текст песни "Мама, не горюй"

(MBAND):Я выключаю свет, один у телевизора.

Но новостей там нет и в общем нет выбора.

Отель, забытый Богом и поле бесконечное в окне.

Зачем мы так спешим туда, где нас никто не ждет?

И от себя бежим, куда-то в прошлое свое

Ошибок было много, но может это лучшее во мне?

(Валерий Меладзе):

Ну не могу я так сложить покорно крылья.

И перестать мечтать, перелистай, перелистай.

В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.

Будет и под нашим небом праздник.

В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.

Кто не ошибался – не был счастлив.

(MBAND):

Я выключаю свет, и наступает темнота.

И входа ко мне нет и от меня нет выхода.

Печаль моя растает и утечет, как талая вода.

(Валерий Меладзе):

Ну не могу я так сложить покорно крылья.

И перестать мечтать, перелистай, перелистай.

В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.

Будет и под нашим небом праздник.

В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.

Кто не ошибался – не был счастлив.

(MBAND):

Привет, мам, прости, давно не писал.

Все тороплюсь на встречу с мечтой.

Ты знаешь, сын твой упёртый.

За что так и взялся – уйду туда с головой.

Лечу на скорости, мама, мне трудно дышать.

Я все ищу ответы во снах.

Хочу, чтоб знала, со мной летала.

И наконец, самому бы понять.

О чем кричит моя душа.

Но не могу, пора бежать.

И взять свой шанс, свой каждый шанс.

Пока несбывшейся мечты.

Перелистай, перелистай.

Эти страницы нашей книги.

Узнаешь, мама, вскоре ты.

Кем стали мы.

(Валерий Меладзе):

В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.

Будет и под нашим небом праздник.

В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.

Кто не ошибался – не был счастлив.