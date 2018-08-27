"Мама, не горюй": Валерий Меладзе опубликовал экстремальные кадры со съемок нового клипа

В своем Instagram Валерий Меладзе опубликовал несколько видео со съемок клипа к новой песне "Мама, не горюй", которую исполняет вместе с группой MBAND.
7.00 утра, снимаем клип с MBAND. Москва проснись!!!
MBAND, Костя и я, едем и поём!!! Мы "Бременские музыканты")))
Валерий Меладзе
На опубликованных кадрах два грузовика и множество машин съемочной группы мчатся по улицам Москвы. По словам певца, съемки проходили в 7 утра.
Текст песни "Мама, не горюй"
(MBAND):Я выключаю свет, один у телевизора.
Но новостей там нет и в общем нет выбора.
Отель, забытый Богом и поле бесконечное в окне.
Зачем мы так спешим туда, где нас никто не ждет?
И от себя бежим, куда-то в прошлое свое
Ошибок было много, но может это лучшее во мне?
(Валерий Меладзе):
Ну не могу я так сложить покорно крылья.
И перестать мечтать, перелистай, перелистай.
В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.
Будет и под нашим небом праздник.
В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.
Кто не ошибался – не был счастлив.
(MBAND):
Я выключаю свет, и наступает темнота.
И входа ко мне нет и от меня нет выхода.
Печаль моя растает и утечет, как талая вода.
(Валерий Меладзе):
Ну не могу я так сложить покорно крылья.
И перестать мечтать, перелистай, перелистай.
В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.
Будет и под нашим небом праздник.
В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.
Кто не ошибался – не был счастлив.
(MBAND):
Привет, мам, прости, давно не писал.
Все тороплюсь на встречу с мечтой.
Ты знаешь, сын твой упёртый.
За что так и взялся – уйду туда с головой.
Лечу на скорости, мама, мне трудно дышать.
Я все ищу ответы во снах.
Хочу, чтоб знала, со мной летала.
И наконец, самому бы понять.
О чем кричит моя душа.
Но не могу, пора бежать.
И взять свой шанс, свой каждый шанс.
Пока несбывшейся мечты.
Перелистай, перелистай.
Эти страницы нашей книги.
Узнаешь, мама, вскоре ты.
Кем стали мы.
(Валерий Меладзе):
В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.
Будет и под нашим небом праздник.
В общем, мама, не горюй, смейся, мама, не горюй.
Кто не ошибался – не был счастлив.