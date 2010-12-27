"Лобовое" ДТП стало причиной травм трех человек на трассе "Гатчина-Ополье"

Пострадавшие доставлены в больницу.

Днем 3 марта в Гатчинском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП. Об этом информирует отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 14:10 на 11-м км автодороги "Гатчина-Ополье". По предварительной информации, автомобиль Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chery.

В результате дорожного инцидента пострадали 26-летний водитель Kia и два пассажира Chery. Все трое были доставлены в больницу.

Фото: ВКонтакте/Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.