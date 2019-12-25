"Лента" купит сервис доставки продуктов "Утконос" за 20 миллиардов рублей

В компании ожидают, что за счет данной сделки вырастет доля в сегменте онлайн-продаж.

Сеть гипермаркетов "Лента" приобретет сервис по доставке продуктов "Утконос". Об этом сообщили в пресс-службе российской компании. Базовая цена сделки составляет 20 миллиардов рублей.

В компании ожидают, что за счет данной сделки вырастет доля в сегменте онлайн-продаж, а также надеются получить лояльных клиентов и "приобрести уникальные компетенции".

Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах "выше среднего" и "премиум". из сообщения пресс-службы "Ленты"

Гендиректор компании Владимир Сорокин заявил, что сделка в полной мере соответствует стратегическим приоритетам ритейлера.

Напомним, в начале августа текущего года "Лента" купила сеть "Билла Россия" за 225 миллионов евро. Ритейлер планирует интегрировать всего 161 супермаркет, а также сотрудников приобретенной сети.

Ранее "Газпром" упрекнули в стремлении продавать газ по максимальной цене.

Фото: pexels.com