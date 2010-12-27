"Ленэнерго" оштрафовали на 750 тысяч за раскопки на Невском

Компанию оштрафовали за угрозу жизни пешеходов.

Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения в работе "Ленэнерго", в связи с чем, выставила ей счет в размере 750 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГАТИ 20 декабря.

Штрафные санкции последовали за грубейшее нарушения культуры производства работ на инженерных сетях "Ленэнерго" на Невском проспекте, около дома 1/4. В Ведомстве пояснили, что компания создала небезопасный проход для пешеходов, которым пришлось идти по проезжей части. Отсутствие ограждения зоны производства работ ставили под угрозу жизнь и здоровье горожан.

По факту нарушения инспекция завела дела сразу по пяти статьям. Главная из них – это "самовольное производство работ", где размер штрафа достигает миллиона рублей. Несмотря на это в "Ленэнерго" заявили, что заявки на аварийные ордера компания подавала в установленном порядке.

Причиной штрафа были работы, связанные с ремонтом поврежденного кабеля, который питает здание Государственного Эрмитажа.

Фото: ГАТИ