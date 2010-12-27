Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
"Ленэнерго" оштрафовали на 750 тысяч за раскопки на Невском
Сегодня, 17:57
0
nadiputintseva
211

"Ленэнерго" оштрафовали на 750 тысяч за раскопки на Невском

0
 
 

Компанию оштрафовали за угрозу жизни пешеходов.

Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения в работе "Ленэнерго", в связи с чем, выставила ей счет в размере 750 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГАТИ 20 декабря.

Штрафные санкции последовали за грубейшее нарушения культуры производства работ на инженерных сетях "Ленэнерго" на Невском проспекте, около дома 1/4. В Ведомстве пояснили, что компания создала небезопасный проход для пешеходов, которым пришлось идти по проезжей части. Отсутствие ограждения зоны производства работ ставили под угрозу жизнь и здоровье горожан.

По факту нарушения инспекция завела дела сразу по пяти статьям. Главная из них – это "самовольное производство работ", где размер штрафа достигает миллиона рублей. Несмотря на это в "Ленэнерго" заявили, что заявки на аварийные ордера компания подавала в установленном порядке.

Причиной штрафа были работы, связанные с ремонтом поврежденного кабеля, который питает здание Государственного Эрмитажа. 

Фото: ГАТИ

Все новости района
Теги: гати , новости спб , оштрафовали ленэнерго
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5