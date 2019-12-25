"ЛЕНДОК" организует День еврейской культуры

Мероприятие на Открытой киностудии Петербурга заявлено на 11 апреля.

"ЛЕНДОК" 11 апреля организует День еврейской культуры. Это мероприятие начнет проект, посвященный национальным наследием. В рамках программы заявлены сеансы документального и художественного кино, а также вечерний концерт живой музыки. Специально для мероприятия рестобар петербургской Открытой киностудии подготовит специальное меню. Оно позволит познакомиться с гастрономическими изысками и аутентичной кухней.

В рамках программы заявлен показ четырех картин, отражающих знаковые политические и социальные контексты истории еврейского общества и отдельных его представителей. Речь пойдет в ключевых моментах XIX-XX веков, повлиявших на формирование культуры евреев. Среди выбранных работ - "Сын Саула" Ласло Немеша, "Офицер и шпион" Романа Полански и участник 70-ого Берлинского кинофестиваля "Уроки фарси" Вадима Перельмана. Откроет программу лента петербургской студии документальных фильмов "Еврейское счастье" Александра Гутмана.

В завершении вечера гостей ждет фанки-соул программа от Арины Фауль и ее музыкантов.

Расписание сеансов:

12:00 – "Еврейское счастье" (2004). Попасть на документальный фильм можно бесплатно по регистрации https://kino-art.timepad.ru/event/1586042/.

13:00 – "Сын Саула" (2015). Картина расскажет о пленном Аушвица, который входил в состав зондеркоманды. Герой встречал новых узников, а также ликвидировал следы жертв после их ликвидации. Фильм завоевал четыре награды Каннского фестиваля стал лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

15:00 - "Уроки фарси" (2020). История рассказывает о Жиле Кремье, которому удалось скрыть свое европейское происхождение, притворившись персом. В 1942 году немецкие солдаты привели героя к повару в концентрационном лагере, мечтающему выучить персидский язык. Тот надеется после войны уехать в Иране и открыть там собственный ресторан.

17:30 – "Офицер и шпион" (2019). История, основанная на реальных событиях. Сюжет опирается на события, которые произошли в 1894 году с офицером артиллерии Альфредом Дрейфусом. Его обвинили в госизмене и шпионаже в пользу немцев. Расследование поручено полковнику Жоржу Пикару, бывшему

наставнику обвиняемого. В ходе работы он понимает, что "дело Дрейфуса" может быть сфабриковано и начинает искать доказательства его невиновности.

Билеты на показы и фолк-программу (начало в 20 часов) можно приобрести на сайте "ЛЕНДОКА". Также возможно купить единый билет на все мероприятия фестиваля.

"Книгу моря" показали в Петербурге. Это необычный фильм о морских охотниках Чукотки.

Также Piter.TV писал о том, что организаторы "Артдокфеста" прокомментировали возможность переноса фестиваля на другие даты.

Фото: организаторы мероприятия