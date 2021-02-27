"Крабового короля" Олега Кана приговорили к 24 годам колонии по делу о контрабанде краба

Бизнесмен скрылся от следствия за границей, после чего был объявлен в международный розыск.

Фрунзенский районный суд города Владивостока приговорил российского бизнесмена Олега Кана к 24 годам колонии. Соответствующее заявление сделал корреспондент информационного агентства "ТАСС", находившийся в зале судебных заседаний. Известно, что фигурант расследования обвинялся в контрабанде живого краба на общую сумму в 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. В пользу государства с мужчины взыщут свыше 4,2 миллиарда рублей. Эта сумма эквивалентна доходу от реализации живого краба.

Суд постановил Олега Кана признать виновным, <...> назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на 24 года. решение судьи

Следственные органы считают, что Олег Кан был лидером преступного организованного сообщества. Вместе с сообщниками в период с 2014 по 2019 год он контрабандно поставлял краба на территорию Южной Кореи, Китая и Японии. Объем таких криминальных поставок составил более трех тысяч тонн. При вывозе из нашей страны товар декларировался по одной цене, а отгружался уже по завышенной стоимости. Представитель государственного обвинения запросил 24 года лишения свободы для бизнесмена. Ранее, в апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии по другому уголовному делу. Тогда речь шла об убийстве по найму. Инстанция постановила исчислять срок наказания предпринимателя со дня фактического задержания в России, либо с момента его передачи российским представителям. Согласно данным от пресс-службы Генеральной прокуратуры страны, в 2010 году Олег Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Сейчас бизнесмен заочно арестован. Сторона защиты говорила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Адвокат просил прекратить уголовные дела, однако суды отклоняли данные ходатайства.

Фото и видео: TACC / Елизавета Медведкина