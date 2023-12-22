"Конфетти-концерт": классическая музыка в Петрикирхе

Перед гостями выступят лауреаты международных конкурсов — Роланд Думбадзе (гобой) и Екатерина Будникова (скрипка). Они исполнят шедевры классической музыки под сводами церкви.
В программе:
- Вольфганг Амадей Моцарт — Дивертисмент ре мажор, KV 136;
- Артур Бенджамин — Концерт для гобоя с оркестром до минор;
- Иоганн Себастьян Бах — Концерт для скрипки, струнных и бассо континуо ля минор, BWV 1041;
- Арво Пярт — Коллаж на тему B-A-C-H для гобоя, струнных, клавесина и фортепиано;
- Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт № 3 соль мажор, BWV 1048;
- Вольфганг Амадей Моцарт — Дивертисмент фа мажор, KV 138.
Начало концерта в 19:00. Вход для гостей старше шести лет.
Фото: Pxhere
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