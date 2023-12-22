  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
"Конфетти-концерт": классическая музыка в Петрикирхе
Сегодня, 19:00
165
mapero Добавить в Яндекс.Новости

"Конфетти-концерт": классическая музыка в Петрикирхе

0 0

Музыкальный вечер пройдет в Петрикирхе 24 января. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Перед гостями выступят лауреаты международных конкурсов — Роланд Думбадзе (гобой) и Екатерина Будникова (скрипка). Они исполнят шедевры классической музыки под сводами церкви.

В программе:

  • Вольфганг Амадей Моцарт — Дивертисмент ре мажор, KV 136;
  • Артур Бенджамин — Концерт для гобоя с оркестром до минор;
  • Иоганн Себастьян Бах — Концерт для скрипки, струнных и бассо континуо ля минор, BWV 1041;
  • Арво Пярт — Коллаж на тему B-A-C-H для гобоя, струнных, клавесина и фортепиано;
  • Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт № 3 соль мажор, BWV 1048;
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Дивертисмент фа мажор, KV 138.

Начало концерта в 19:00. Вход для гостей старше шести лет.

Фото: Pxhere

Теги: классическая музыка, конфетти-концерт, петрикирхе
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии