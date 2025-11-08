Москвичка отдала телефонным мошенникам более 75 млн рублей

Женщина больше двух недель передавала деньги аферистам.

Системный аналитик из Москвы стала жертвой обмана мошенников, которые убедили ее отдать свои сбережения в размере 75 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Злоумышленники написали женщине в одном из мессенджеров, представившись сотрудниками банка и силовых структур. В ходе беседе незнакомцы рассказали, что от ее имени якобы была оформлена доверенность, поэтому все деньги на счетах находятся под угрозой.

Чтобы якобы сохранить накопления, москвичке нужно было снять все средства со счетов и передать их курьерам. Жительница столицы поверила и в течение нескольких дней снимала деньги со счетов, затем отдавала их курьерам мошенников. Когда она поняла, что ее обманули, то обратилась за помощью в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей

Фото: Piter.tv