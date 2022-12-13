Они предлагают переименовать город в Санкт-Петербург – город-герой Ленинград.

Партия "Коммунисты России" предложили переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург – город-герой Ленинград. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии Сергей Малинкович.

Соответствующее письмо с предложением уже официально направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда РФ Валентине Матвиенко.

За свою историю Санкт-Петербург менял свое название трижды: 31 августа 1914 года он был переименован в Петроград, 26 января 1924 года город получил имя Ленинград, в 1991 году ему вернули название Санкт-Петербург.

Фото: Piter.tv