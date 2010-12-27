С пенсионерки сняли сглаз за 60 тыс. рублей во время полумарафона в Гатчине

Две "гадалки" выманили у пожилой женщины 60 тыс. рублей за снятие порчи.

19 ноября, во время VIII гатчинского полумарафона пенсионерка стала жертвой гадалок-гипнотизерш, которые уговорили женщину отдать за снятие сглаза крупную сумму денег, сообщает 47news.

Известно, что в полицию позвонила 82-летняя жительница Гатчины. Пострадавшая заявила, что днем к ней подошли две женщины и предложили снять порчу. Она согласилась, но процедура оказалась не бесплатная. Пенсионерка сходила домой и принесла 60 тыс. рублей. После прочтения волшебных слов заклинания, мошенницы ушли, а местная жительница не обнаружила денег.

В полиции разыскивают двух женщин европейской внешности. Одна из них, на вид лет сорок, была в синем пальто. Другой под пятьдесят, в светлом пальто.

Отметим, что это не первый случай в Ленобласти за последний месяц. Ранее Piter.tv рассказывал, что В Петербурге цыганка ввела девушку в "гипноз" и вернула ей вместо золота камни