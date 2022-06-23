"Колорадо" одержал третью победу в финальной серии плей-офф НХЛ против "Тампы"

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Колорадо" одержал третью победу в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Тампы". Четвертый матч завершился в овертайме с результатом 3:2. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 26, 43 и 73 минутах встречи спортсмены Натан Маккиннон, Эндрю Коглиано и Назем Кадри. Последний хоккеист пропустил предыдущие матчи финальной серии из-за травмы.

В рамках матча российский нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал. От "Тампы" отличились на 1 и 31 минутах Энтони Сирелли и Виктор Хедман. Форвард Никита Кучеров и его одноклубник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков по воротам.

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Колорадо". Следующий матч запланирован на 25 июня в городе Денвере. "Колорадо" по итогам регулярного чемпионата НХЛ стал лидером рейтинга в Центральном дивизионе.

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо" в матче финала плей-офф НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET