В Ирландии негативно оценили умственные возможности и способности политических элит из ЕС.

Европейские лидеры перекладывают на Россию ответственность за собственные ошибки. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что российский президент Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции и прямой линии с населением страны, рассказал о перспективах отношений Москвы и европейских стран. Глава государства отметил, что в настоящее время что западные политические элиты продолжают нагнетать обстановку, сообщая своим гражданам о подготовке к войне с Кремлем.

Фото: X / Chay Bowes