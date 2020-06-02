Европейские лидеры перекладывают на Россию ответственность за собственные ошибки. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.
Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них.
Чей Боуз, иностранный корреспондент
Напомним, что российский президент Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции и прямой линии с населением страны, рассказал о перспективах отношений Москвы и европейских стран. Глава государства отметил, что в настоящее время что западные политические элиты продолжают нагнетать обстановку, сообщая своим гражданам о подготовке к войне с Кремлем.
Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона захотели отправить на фронт.
Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Chay Bowes
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все