Глава ЕК отметила, что прошлая европейская экономическая модель прекратила существование.

Очередные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сторону России вызвали критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Свое мнение дипломат выразила в беседе с kp.ru.

Руководительница ЕК ранее заявила, что прежняя экономическая модель Европы, базировавшаяся на доступных энергоресурсах и открытой мировой торговле, перестала функционировать. По ее словам, экономическое благополучие ЕС опиралось на российскую энергию, экспорт в КНР и технологическое доминирование Запада, но их больше нет.

После заявление фон дер Ляйен об энергетической зависимости Европы от российских ресурсов, Захарова назвала её "капитаном очевидности евротитаника".

Ранее представитель МИД РФ заявила о деградации президента Финляндии после его слов в поддержку ударов ВСУ по российским регионам.

Фото: МИД России