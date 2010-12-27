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"Как Вам такое": Илон Маск закурил марихуану в прямом эфире стрима американского комика
Сегодня, 22:02
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IRINA_CHALKINA
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"Как Вам такое": Илон Маск закурил марихуану в прямом эфире стрима американского комика

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Эксцентричный поступок в считанные часы стал мемом.

Генеральный директор Tesla Илон Маск вновь оказался в центре внимания. На этот раз изобретатель покурил марихуану в прямом эфире стрима американского комика Джо Рогана. 

Как оказалось, комик во время прямоо включения начал курить каннабис, после этого Маск поинтерисовался у него "легально ли это в Калифорнии". После положительного ответа Маск сделал заятяг. 

Эксцентричный поступок в считанные часы стал мемом. 

Напомним, что в штате Калифорния  употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Закон действует 1 января этого года. 

Фото: Twitter

 

Теги: илон маск , илон маск марихуана
Категории: Лента новостей Мировые новости

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