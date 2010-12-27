"Как Вам такое": Илон Маск закурил марихуану в прямом эфире стрима американского комика

Эксцентричный поступок в считанные часы стал мемом.

Генеральный директор Tesla Илон Маск вновь оказался в центре внимания. На этот раз изобретатель покурил марихуану в прямом эфире стрима американского комика Джо Рогана.

Как оказалось, комик во время прямоо включения начал курить каннабис, после этого Маск поинтерисовался у него "легально ли это в Калифорнии". После положительного ответа Маск сделал заятяг.

Эксцентричный поступок в считанные часы стал мемом.

Напомним, что в штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Закон действует 1 января этого года.

Фото: Twitter