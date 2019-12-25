"Йокерит" опроверг информацию об отказе от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Ранее об отказе клуба сообщал финский портал "YIe".

В субботу, 14 марта, хоккейный клуб "Йоккерит" сообщил ТАСС, что пока не собирается отказываться от участия в плей-офф КХЛ из-за угрозы коронавируса.

Накануне о досрочном завершении сообщил финский портал "YIe".

В пресс-службе клуба подчеркнули, что если решение об отказе и будет принято, то оно будет подтверждено официальным письмом в лигу. На данный момент врачи клуба "находятся в постоянной связи с соответствующими министерствами".

Ранее мы писали, что финский "Йокерит" снялся с плей-офф КХЛ.

Фото: instagram.com/jokerithc