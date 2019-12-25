"Известия": цены на продукты первой необходимости предложили закрепить

В ФАС прокомментировали работу по стабилизации стоимости продуктов питания в стране.

Российскому правительству поступило предложение закрепить цены продуктов первой необходимости на тр или четыре месяца для борьбы с инфляцией путем долгосрочных соглашений между производителями, торговыми сетями и государством. Соответствующими данными поделились журналисты "Известий" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В газете указали, что руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов в докладе "Этюд 11. Инфляция: краткий обзор" предупредил власти о том, что в настоящее время фиксируется замедление роста цен под влиянием высоких ставок, роста сбережений и укрепления национальной валюты. Однако эти факторы - временные, поэтому темпы роста стоимости на товары в дальнейшем могут снова ускориться.

Эксперты предлагают чиновникам временно заморозить цены на социально значимые товары. Речь идет о мясе, яйцах, хлебе, картофеле и других продуктах первой необходимости. В пресс-службе ФАС пояснили СМИ, что профильное ведомство постоянно следит за ценами на социально значимые продукты и принимает меры для их контроля. Власти на местах заключают добровольные соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости товаров. Дополнительно ФАС рекомендует торговым сетям и поставщикам активнее заключать долгосрочные договоры с заранее согласованными объемами, ценами и взаимной ответственностью за выполнение условий.

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Фото: Piter.tv