Извержение вулканов могло запустить глобальное потепление на Земле 55 млн лет назад

Это удалось выяснить благодаря концентрации ртути.

Ученые из Университета Эксетера проанализировали два новых осадочных керна из Северного моря. Оказалось, что там содержится высокая концентрация ртути, если сравнивать с показателями органического углерода. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Отмечается, что изученные образцы продемонстрировали многочисленные пики в уровнях ртути. Причем этот показатель был как до, так и в начале периода палеоцен-эоценового теплового максимума, который произошел около 55 млн лет назад.

По этой причине исследователи предполагают, что такие пики были связаны с вулканической активностью из-за выбросов большого объема ртути. Это могло привести к началу потепления.

Эксперты также отметили, что в породах, соответствующих началу ПЭТМ уровень ртути резко падает.

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