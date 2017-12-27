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Из-за перепада температур АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме повышенной готовности

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В Петербурге АО "Теплосеть Санкт-Петербург" подготовил спецтехнику и материалы для оперативного устранения технических нарушений.

В Петербурге из-за колебаний температуры "Теплосеть Санкт-Петербурга"  будет работать  в режиме повышенной готовности, так как при изменении температуры воздуха происходит повышение или уменьшение температуры теплоносителя. Такие изменени приводят к росту нагрузки на трубопроводы. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербург". 

В такие дни усилен контроль за состоянием люков, тепловых камер и дренажных колодцев на проезжей части улиц и тротуарах. Кроме того, подготовлена спецтехника, сформирован запас необходимых материалов для оперативного устранения технологических нарушений. Также предусмотрены дополнительные обходы участков тепловых сетей.
 
Отметим,ч то АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.
 
Видео: Piter.tv
Теги: новости петербург , новости спб , теплосети спб , теплосеть , трубы
Категории: Новости СПб Лента новостей

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