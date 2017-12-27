Из-за перепада температур АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме повышенной готовности

В Петербурге АО "Теплосеть Санкт-Петербург" подготовил спецтехнику и материалы для оперативного устранения технических нарушений.

В Петербурге из-за колебаний температуры "Теплосеть Санкт-Петербурга" будет работать в режиме повышенной готовности, так как при изменении температуры воздуха происходит повышение или уменьшение температуры теплоносителя. Такие изменени приводят к росту нагрузки на трубопроводы. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербург".

В такие дни усилен контроль за состоянием люков, тепловых камер и дренажных колодцев на проезжей части улиц и тротуарах. Кроме того, подготовлена спецтехника, сформирован запас необходимых материалов для оперативного устранения технологических нарушений. Также предусмотрены дополнительные обходы участков тепловых сетей.

Отметим,ч то АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.

Видео: Piter.tv