Фото и видео участников шоу "Хулиганы"

Piter.tv расскажет об участниках нового шоу "Хулиганы". Что привело их на проект, а также посмотреть фото парней можно в нашем материале.

Новый проект"Хулиганы", его главные герои - молодые люди, имеющие, как говорится, тёмное прошлое, а также целый шкаф проблем даже с законом. Предполагается, что в результате программы из плохих мальчиков получатся вполне воспитанные и стильные молодые люди. Психологи и коучи программы стараются изменить их жизнь в лучшую сторону.

Piter.tv расскажет о каждом из участнков шоу, а также покажет фото и видео пока еще бесстыжих парней.

Павел Валдин фото

Родился в Санкт-Петербурге в 1991 году, работает имиджмейкером в одной из имидж-студий Питера. Есть сын Дима. Паша представляет из себя абсолютным эгоистом. Он любит развлечения и тусовки, имеет пристрастие к алкоголю. В новое шоу "Хулиганы" участника привела его девушка. Она призналась, что любит его, однако уже нет сил терпеть выходки.

Костя Мужчинин фото

Родился в Анапе в 1991 году. Костя – отвязный хулиган, которого знает каждый "на районе". Костя постоянно попадает в неприятные ситуации, в которых доказывает свой "авторитет". Его возлюбленной, Марьяне, приходится постоянно это терпеть.. Она заявила, что боится, что однажды он просто не вернётся домой. Поэтому последняя надежда - шоу "Хулиганы".

Арчи "Крохмаль" Чертков фото

Родился в городе Пушкин Ленинградской области в 1990 году. Он рос в обеспеченной семье, но отношения с родителями у парня не складывались. Из-за того, что отец избивал мальчика, Арчи вырос вспыльчивым и агрессивным. Сейчас у участника уже своя семья, жена Екатерина и двое детей, на которых ему всё равно. Ему больше по душе пьянки и гулянки. Причём на деньги, вырученные от кражи запчастей.

Евгений Иванов фото

Родился в Красноярске в 1990 году, в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Женя работает администратором салона красоты в Петербурге. На проект "Хулиганы" он попал благодаря своей жене Диане. Она заявляет о его безответственности, ей это надоело. Вместо того, чтобы уделять внимание семье, Женя предпочитает вечеринки с друзьями, гулянки и тусовки по клубам.

Артур Асатрян фото

Родился в столице России в 1988 году. Артур работает тату-мастером в собственном тату-салоне "Black Rose Tattoo". Он гордится, что всего добился сам и считает себя "королём жизни". На проект "Хулиганы" его привела жена Оксана. По ее словам Арчи абсолютно её не уважает и прямым текстом говорит, что женщины должны подчиняться мужчинам.

Алихан Баразгов фото

Родился во Владикавказе в 1984 году. Али – актёр и любитель женщин.￼ Это и есть главная проблема, о которой заявляет его девушка Ирины. Она уже хочет от своего молодого человека серьезности. Ирина полтора года ждёт, когда же Али, наконец, нагуляется и будет готов к следующему серьезному шагу, созданию полноценной семьи.

Илья Анурьев фото

Родился в городе Славянск-на-Кубани в 1989 году. Илья профессиональный спортсмен, долгое время входил в сборную России по тхэквондо. В настоящее время работает тренером. Его жена Аня жалуется, что для мужа она стала обычной "домработницей", а семейная жизнь его вообще не интересует. Однако она верит, что из мужа получится нежный и любящий отец их детей.

Марк Герусов фото

Родился в Ростове-на-Дону в 1996 году. Этот участник отличается от предыдущих "хулиганов". Парень совсем не бандит и не быдло, а настоящий нарцисс. Любимое занятие Герусова - самолюбование в зеркале и селфи для Instagram. Это больше всего и беспокоит его девушку Регину, которая решила с этим побороться.

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