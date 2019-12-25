"Хаббл" изучает хаотичную историю галактики Андромеды, которая совсем не такая, как ожидали учёные

Новое масштабное исследование, проведённое космическим телескопом «Хаббл», позволяет впервые взглянуть на все известные карликовые галактики, вращающиеся вокруг галактики Андромеды. Полученные данные свидетельствуют о том, что у Андромеды было хаотичное прошлое, не похожее ни на что из того, что ожидали учёные.

Новое масштабное исследование, проведённое с помощью космического телескопа "Хаббл", впервые позволило взглянуть с высоты птичьего полёта на все известные карликовые галактики, вращающиеся вокруг галактики Андромеды.

Результаты показывают, что на протяжении миллиардов лет Андромеда и её семейство карликовых галактик испытывали заметные хаотичные взаимодействия — как в игре "автомобили-бамперы" — по сравнению с относительно спокойной эволюцией галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Результаты исследования, опубликованные в "Астрофизическом журнале", показывают, что мы, возможно, не сможем экстраполировать информацию о других галактиках на основе нашего понимания собственной галактики, заявили авторы исследования.

Всегда были сомнения в том, применимо ли то, что мы изучаем в Млечном Пути, к другим галактикам в целом. Наша работа показала, что галактики с низкой массой в других экосистемах развивались по другим эволюционным путям, нежели те, что мы наблюдаем в галактиках-спутниках Млечного Пути. Дэниел Вайз, доцент кафедры астрономии Калифорнийского университета в Беркли

Андромеда, находящаяся на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет от нас, является ближайшей к нашей собственной крупной галактикой и приближается к нам. Андромеда и Млечный Путь по прогнозам, столкнутся и сольются примерно через 5 миллиардов лет. Невооружённым глазом она выглядит как тусклый объект веретенообразной формы, занимающий примерно столько же места на небе, сколько полная Луна. То, что не видно без мощных телескопов и плохо изучено, — это рой из трёх десятков небольших галактик, разбросанных вокруг Андромеды, как пчёлы вокруг улья.

Начиная с конца 2019 года "Хаббл" в течение двух лет каталогизировал изображения, а также измерял расположение и движение трёх десятков галактик, вращающихся на расстоянии до 1,63 миллиона световых лет от Андромеды. Эти данные позволили Вайсу и его команде составить первую полную трёхмерную карту экосистемы нашего галактического соседа. Используя эту информацию, исследователи изучили процессы, которые определяли эволюцию этих карликовых галактик на протяжении почти 14 миллиардов лет космического времени.

Всё, что разбросано по системе Андромеды, очень асимметрично и возмущено. Похоже, что не так давно произошло что-то важное. Дэниел Вайз, доцент кафедры астрономии

Исследователи предполагают, что несколько миллиардов лет назад Андромеда столкнулась с большой галактикой. Возможным виновником может быть Мессье 32, галактика-спутник Андромеды и её самый яркий компаньон. Астрономы подозревают, что М32, которая видна в левом нижнем углу Андромеды, является остаточным ядром после слияния.

"Никто не знает, что с этим делать".

Согласно новому исследованию, анализ наблюдений "Хаббла" также выявил уникальную популяцию галактик вокруг Андромеды, которая не наблюдалась вокруг Млечного Пути. Эта группа галактик начала формировать большинство своих звёзд на раннем этапе и продолжала делать это с крайне низкой скоростью и гораздо дольше, чем ожидали астрономы. Учитывая сильное гравитационное притяжение Андромеды, эти галактики должны были давно лишиться своего газа, из которого формируются звёзды, подобно тому, что наблюдается вокруг Млечного Пути.

Этого не было в компьютерных симуляциях. Пока никто не знает, что с этим делать. Алессандро Савино, астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли

Исследование также показало, что половина карликовых галактик Андромеды вращаются в уникальной плоской плоскости, двигаясь в одном направлении. Такая конфигурация не наблюдается вокруг других галактик, в том числе нашей.

Это странно. На самом деле мы были очень удивлены, обнаружив спутники в такой конфигурации, и мы до сих пор не до конца понимаем, почему они выглядят именно так. Дэниел Вайз, доцент кафедры астрономии

Галактики, собранные в "Большую плоскость Андромеды", не имеют отличительных черт, таких как закономерности в формировании звёзд. Это говорит о том, что плоскость не является физически обособленной структурой, а представляет собой случайную конфигурацию, происхождение которой ещё не до конца понятно, говорят исследователи. В заявлении Вайса говорится, что в системе спутников Андромеды есть разнообразие, которое ученывм все еще необходимо объяснить.

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Фото: Университет Беркли