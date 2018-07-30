"Гостинка" и "Невский" не смогли принять толпу с парада ВМФ: вход на станции пришлось ограничить

Сотрудники метрополитена отправляли пассажиров до других ближайших станций.

После окончания салюта на День ВМФ представителям метрополитена пришлось перекрывать вход на станцию метро "Невский проспект". Огромные толпы людей направляли в сторону "Гостиного двора". Однако, там петербуржцы понимали, что вход на станцию ограничен: была открыта всего одна дверь. По громкоговорителю объявили, что попасть внутрь подземки можно также через другие ближайшие станции: "Площадь Восстания" и "Маяковскую".

В результате на центральной улице говора скопилась масса людей, которые не могли уехать домой после празднования дня ВМФ. Когда же пассажирам все же удалось попасть на платформу станций, то они узнали, что составы следуют с увеличенным интервалом движения. Петербуржцы ждали поездов по 3,5-4 минуты.

Похожая ситуация сложилась и на станции "Беговая": толпа повалила в метро после завершения фестиваля "Вконтакте".

Фото и видео: Piter.tv