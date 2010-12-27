"Гостиный Двор" и переход на "Невский проспект" проверили за 5 минут

Пресс-служба метрополитена сообщила, что станцию метро "Невский проспект" и переход закрывали на пять минут.

Третью станцию метро закрывали на проверку в понедельник, 20 ноября. Пассажиров эвакуировали с "Гостиного двора" в 16.08, также был закрыт переход на "Невский проспект". Как уточняли в пресс-службе метрополитена, причина была в бесхозном предмете.

Однако на этот раз пассажирам не пришлось долго ждать открытия станции. Потому что уже через пять минут (в 16.13) станцию и переход открыли. Бесхозные предмет удалили.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что метро "Озерки" закрыли из-за бесхозного предмета. А утром метро "Новочеркасская" закрыли в утренний час пик.