"Горячая линия" Жилищного комитета обработала за начало 2019 года более 170 обращений

Представители ответственного ведомства рассказали об обращениях граждан, поступающих на круглосуточную телефонную линию ведомства.

На "горячую линию" Жилищного комитета с начала этого года поступило чуть более ста семидесяти обращений. Об этом рассказывает заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Если сравнивать с прошлым периодом, то, и по снегу, и по протечкам сравнивая, поскольку объем сброски снега примерно такой же. Интенсивность, самое главное, такая же. комментирует ситуацию Сергей Шарлаев

Отметим, что в 2010 году в Жилищный комитет поступило около пятисот обращений, а в 2011 году - более тысячи. Поэтому, то количество обращений, которое поступило за этот год, специалисты сразу обратили на них внимание.

Эксперт добавил, продолжает работу также "горячие линии" во всех администрациях районов.

Они открыты, телефоны так же размещены на сайте Жилищного комитета, и можно обратиться туда с соответствующей заявкой. Безусловно, весь отопительный сезон и далее, поскольку и летом бывают протечки, работает и наша горячая линия (810-44-54). Мы принимаем такие звонки, на работу, на контроль и передаем в администрацию для отработки и , соответственно, для предоставления нам информации о локализации причин протечки. резюмировал Сергей Шарлаев

Фото и видео: Piter.tv