"Гитлер так поступал": бывший защитник сборной Англии не собирается пропускать ЧМ-2018

"Меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду", - заявляет футболист.

Экс-защитнику сборной Англии Сол Кэмпбелл непонравились действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Мэй ранее сообщила, что политики королевства будут бойкотировать чемпионат мира в России из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Футболист осуждаёт её действия и сравнивает их с действиями Гитлера и Муссолини.

Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и увеличивать свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини так поступали. Это история. И ничего не изменится, футбол – это мощная штука. Лично меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду. Заявил Кэмпбелл в интервью TalkSport, пишет sport24.ru.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.