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"Гитлер так поступал": бывший защитник сборной Англии не собирается пропускать ЧМ-2018
Вчера, 22:45
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ProkVad
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"Гитлер так поступал": бывший защитник сборной Англии не собирается пропускать ЧМ-2018

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"Меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду", - заявляет футболист.

Экс-защитнику сборной Англии Сол Кэмпбелл непонравились действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Мэй ранее сообщила, что политики королевства будут бойкотировать чемпионат мира в России из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Футболист осуждаёт её действия и сравнивает их с действиями Гитлера и Муссолини.

Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и увеличивать свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини так поступали. Это история. И ничего не изменится, футбол – это мощная штука. Лично меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду.

Заявил Кэмпбелл в интервью TalkSport, пишет sport24.ru.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Теги: англия , великобритания , россия , спб , чемпионат мира
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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