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"Гильдия Экскурсоводов Выборга" проведет экскурсию "Спортивный Выборг начала XX века"
Сегодня, 21:33
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KaterinaKono13

"Гильдия Экскурсоводов Выборга" проведет экскурсию "Спортивный Выборг начала XX века"

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Общее время экскурсии займет около часа. 

В предстоящее воскресенье, 10 февраля, в три часа дня "Гильдия Экскурсоводов Выборга" проведет экскурсию "Спортивный Выборг начала XX века". Начало мероприятия пройдет на площади Выборгских полков. К участию в экскурсии организаторы приглашают всех желающих. Об этом сообщается на страницах паблика социальной сети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Тренером выступит Андрей Рассадовский. А общее время экскурсии займет около часа. 

Речь, в основном, пойдёт о зимних видах спорта, турнирах, проходивших в нашем городе, постройках спортивного назначения и выборгских призёрах соревнований различного уровня. Из экипировки приветствуются снегоступы, калоши, лыжные палки, альпинистское оборудование и снежный заряд улыбок.

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Категории: Выборг,

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