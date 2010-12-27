В предстоящее воскресенье, 10 февраля, в три часа дня "Гильдия Экскурсоводов Выборга" проведет экскурсию "Спортивный Выборг начала XX века". Начало мероприятия пройдет на площади Выборгских полков. К участию в экскурсии организаторы приглашают всех желающих. Об этом сообщается на страницах паблика социальной сети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".
Тренером выступит Андрей Рассадовский. А общее время экскурсии займет около часа.
Речь, в основном, пойдёт о зимних видах спорта, турнирах, проходивших в нашем городе, постройках спортивного назначения и выборгских призёрах соревнований различного уровня. Из экипировки приветствуются снегоступы, калоши, лыжные палки, альпинистское оборудование и снежный заряд улыбок.
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