Общее время экскурсии займет около часа.

В предстоящее воскресенье, 10 февраля, в три часа дня "Гильдия Экскурсоводов Выборга" проведет экскурсию "Спортивный Выборг начала XX века". Начало мероприятия пройдет на площади Выборгских полков. К участию в экскурсии организаторы приглашают всех желающих. Об этом сообщается на страницах паблика социальной сети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Тренером выступит Андрей Рассадовский. А общее время экскурсии займет около часа.