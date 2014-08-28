"Газпром" объявил о прекращении поставок в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа

В пресс-службе компании объяснили причину решения об отказе по июльской заявке, поступившей от Риги.

Российская компания "Газпром" объявила о прекращении энергетических поставок в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа. Об этом общественности рассказали сотрудники пресс-службы предприятия. Уточняется, что речь идет о июльской заявке от прибалтийского государства. накануне днем руководитель местной газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис уведомил СМИ о том, что фирма продолжила закупать газ российского производства, но не у "Газпрома", а через третьего посредника.

В середине июня 2022 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал жителям страны не возобновлять импорт российского газа. Политик призвал коллег накладывать санкции на энергетические поставки, идущие от России. По словам главы государства, из-за решения большинства европейских стран продолжать делать закупки газа у Москвы, Россия все еще может финансировать специальную военную операцию на Украине, а также поддерживать курс национальной валюты

Сама же Латвия отказалась от получения российского газа в начале апреля текущего года. Страна отказалась использовать новый формат расчета за поставки газа, ради которого требовалось открыть рублевый счет в "Газпромбанке".

В Латвии признали, что возобновили закупку российского газ.

Фото: Telegram / Газпром