Французский журналист и военный аналитик рассказал о роли русских добровольцев в разгроме ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Обозреватель французского военного журнала DSI офицер Мишель Гойя посвятил развернутую аналитическую статью разбору причин коренного перелома в ходе сирийского противостояния. Основной силой, решивший исход многих наземных сражений, специалист назвал добровольцев из России. Журналист высоко охарактеризовал т.н. "ЧВК Вагнера". Эта высокая оценка основывается на реальных фактах из недавней сирийской кампании, ставших достоянием специалистов во всем мире.

Российские добровольцы, известные всему миру как "вагнеровцы", выступили в качестве серьезной и сокрушительной ударной волны, жизненно необходимой для ослабшей за годы напряженной войны САА. Наземные операции, в которых принимали участие бойцы "ЧВК Вагнера", были четко и грамотно выстроены, что обусловлено в целом высоким уровнем тактического планирования. Профессионализм российских добровольцев обеспечил успешное завершение всех ключевых сражений, таких как битва за Пальмиру или освобождение Алеппо.

Многие российские обозреватели также обратили внимание на вклад "вагнеровцев" в разгром опаснейшей военной группировки террористов в истории. Например, военный аналитик Александр Гольц в своем материале, посвященном сирийским победам, заявил , что именно т.н. "ЧВК Вагнера"сыграла «решающую роль» в уничтожении боевиков ИГ. А политолог Александр Асафов, оценивая степень боевой подготовки "вагнеровцев", обратил внимание на высокий уровень оснащения бойцов.





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По сообщениям различных военных источников, качество вооружения САА уступает т.н. "ЧВК Вагнера". Об этом говорит и Асафов, отмечая, что техническое оснащение "вагнеровцев" полностью соответствует тем задачам, которые они выполняют. Российские добровольцы имеют в своем арсенале образцы тяжелого вооружения, танки Т-72, а также бронетранспортеры, что делает группу Вагнера, по сути, уникальной в своем роде. Кроме того, "вагнеровцы" оснащены высококачественным стрелковым оружием, включая модернизированные модели АК и ПКП.

Успехи российских добровольцев в борьбе с радикальным исламизмом, обусловленные личным профессионализмом бойцов, высоким тактическим уровнем командования и высококлассным оснащением, признают военные эксперты всего мира. Теперь и в Европе эксперты не могут игнорировать реальное положение дел: наши соотечественники напрямую повлияли на восстановления мира в Сирии.