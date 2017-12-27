Видео: "Форд Мондео" врезался в столб на Приморском шоссе и собрал длинную пробку

Вечером 9 января автомобиль протаранил столб и получил сильные повреждения

Вечером 9 января на Приморском шоссе в районе Ольгино "Форд Мондео" врезался в столб, сообщают очевидцы Piter.TV.

Вследствие ДТП образовалась большая пробка начиная от Яхтенной улицы. Очевидцы пишут, что вместо обычных 25 минут, до Сестрорецка они добираются 1,5 часа.

По словам очевидцев, водитель отделался лёгкими ушибами. А вот автомобиль получил сильные повреждения.

Спустя несколько часов на место происшествия была доставлена специальная машина и эвакуировала "Форд Мондео".

Напомним, что сегодня уже был подобный инцидент. На набережной Адмирала Лазарева произошла авария с участием легковушки и автобуса. После столкновения иномарка влетела в столб, в результате чего, он наклонился над проезжей частью.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург