"Фабрика лунных технологий" Google создаёт новый интернет с помощью чипа размером с ноготь

Google X представил чип Taara — изобретение размером с ноготь, которое использует «практически безграничный» потенциал подключения к интернету на основе света.

Компания Google X представила чип Taara — новейшую разработку в своём стремлении использовать силу света для недорогого, беспроводного и высокоскоростного интернета. Этот чип размером с ноготь использует управляемые программным обеспечением светоизлучатели для передачи закодированных данных между двумя точками. В ходе испытаний исследователи успешно передали данные со скоростью 10 гигабит в секунду (Гбит/с) на расстояние 1 километр (0,6 мили) на открытом воздухе с помощью двух чипов Taara.

Мы считаем, что это первый случай, когда кремниевые фотонные чипы передают данные такой высокой ёмкости на открытом воздухе на таком расстоянии. Махеш Кришнасвами, генеральный директор Taara, в заявлении

Исследователи из подразделения Google, занимающегося исследованиями и разработками, надеются, что Taara сможет обеспечить скорость интернета, сравнимую с оптоволоконной связью в регионах, куда трудно добраться с помощью традиционных оптоволоконных кабелей. Эти традиционные кабели обычно прокладывают глубоко под землёй, что делает их непригодными для использования в отдалённых районах или на сложных участках, таких как горы и леса. Однако для Taara это не проблема.

Кроме того, поскольку световые частоты, которые использует Taara, не пересекаются с радиочастотными диапазонами, такими как 5G, Taara не приходится конкурировать с другими сигналами, занимающими полосу пропускания. Гендиректор компании добавил, что цель состоит в том, чтобы сделать высокоскоростное подключение более дешёвым и простым в развёртывании за счёт уменьшения размера и стоимости инфраструктуры, в частности, путём создания ячеистой сети из нескольких устройств Taara, соединённых между собой.

Затем эти устройства смогут напрямую обмениваться данными, обеспечивая высокоскоростное и легко масштабируемое покрытие везде, где есть узлы Taara.

Используя чипы, подключённые к глобальной ячеистой сети, мы видим возможности для предоставления высокоскоростного интернета в недостаточно обслуживаемых регионах, переосмыслить способы строительства и эксплуатации центров обработки данных, ускорить работу, создать более безопасную связь для автономных транспортных средств и многое другое. Махеш Кришнасвами, генеральный директор Taara, в заявлении

Передача данных осуществляется со скоростью света

Оптоволоконные кабели содержат крошечные пластиковые или стеклянные нити, которые передают данные в виде световых импульсов. Они чрезвычайно эффективны для передачи высокоскоростных данных на большие расстояния — гораздо эффективнее, чем старые кабели на медной основе, которые передают данные в виде более медленных электрических сигналов, более подверженных помехам. Taara также передаёт данные в виде оптических сигналов, однако она не требует прокладки подземных кабелей и сетей, которые нуждаются в физическом обслуживании. Это означает, что её можно установить "за несколько часов, а не за дни, месяцы или даже годы, которые могут потребоваться для прокладки оптоволокна", — сказал Кришнасвами.

Напомним, что чип Taara на самом деле является более новой и уменьшенной версией существующего изобретения Google X под названием Taara Lightbridge, размер которого примерно соответствует размеру светофора. Lightbridge представлял собой физический корпус и механизмы, состоящие из "зеркал, датчиков, прецизионной оптики и интеллектуального программного обеспечения" для выравнивания световых лучей в нужном направлении. Когда два луча синхронизируются, они создают безопасную связь, способную передавать данные со скоростью до 20 Гбит/с на расстояние до 12,4 миль (20 километров).

Кришнасвами сказал, что чип Taara будет доступен в 2026 году в следующем продукте, название которого компания не раскрывает. Тем временем исследовательское подразделение Google пригласило учёных и изобретателей связаться с ними, чтобы изучить потенциальные области применения.

Стоунхендж больше не является старейшим памятником такого рода в Англии.

Фото: Google X