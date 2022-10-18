"Это же какими надо быть упырями": Захарова о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле

В МИД России рассказали о языке, на котором общались российская и украинская делегации в Стамбуле.

Представители киевского режима два часа говорили по-русски во время двусторонних переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила ведущему программы о том, что эта ситуация раскрывает суть украинских чиновников. Она заметила, что специально несколько раз переспрашивала своих коллег, так как не могла даже предположить, что прибывшие из Киева делегаты будут использовать для общения русский язык вместо украинского.

Это же какими надо быть упырями!.. Обкрадывают свое население. Землю вывозят. Ну хоть оставьте людям язык! Всё равно отнимают! Наказывают за русский язык. А сами приезжают в Стамбул, достают бумажку и зачитывают на английском какое-то вступительное слово – и дальше два часа говорят по-русски. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: не знаю, с чем в Киеве хуже – с легитимностью или с адекватностью.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik