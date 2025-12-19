Чей Боуз напомнил о странных словах главы МИД ЕС в отношении сохранения исторической памяти о временах Второй мировой войны.

В Ирландии высмеяли главу верховной дипломатии и политики безопасности Каю Каллас за слова о якобы российских вторжениях на другие страны. Соответствующее заявление местный журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом на Западе оценили выступление эстонского политика на конференции по безопасности в Осло, которая состоялась ранее на этой неделе. Дипломат в рамках мероприятия повторила свое старое утверждение о том, что за последние сто лет Москва якобы напала на 19 государств мира. Она добавила, что при этом ни одно из этих государств "не нападало" на Россию. Тем самым Кая Каллас поставила под сомнение вторжение гитлеровской Германии на территорию Советского Союза и начало Великой Отечественной войны.

Срочные новости! Вторжения нацистов в Советский Союз никогда не было. Эстонский гений и мастер истории это подтвердила. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Ранее Кая Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны мировых экспертов из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Ранее евроа=пейский дипломат выразила надежду на то, что чтение поможет ей стать очень умной к концу профессиональной карьеры. Эти слова в очередной раз дали повод специалистам иронизировать над умственными способностями эстонки.

