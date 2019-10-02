"Джентельмены": вышел трейлер нового фильма Гая Ричи

Главные роли в картине сыграли Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл и Хью Грант.

В сети появился первый трейлер криминального боевки "Джентельмены", снятого режиссером Гаем Ричи ("Большой Куш", Карты, деньги, два ствола").

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. В определенный момент он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, но на его пути встают не менее обаятельные и жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Главные роли в картине сыграли Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Хью Грант, Джейсон Вонг и другие. В российский прокат фильм выйдет 13 февраля 2020.

Ранее мы публиковали новый трейлер боевика "Терминатор: Темные Судьбы" с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.

Видео: YouTube/STX Entertainment