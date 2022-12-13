"Дом.РФ" инвестирует более 17 млрд рублей на развитие трамвайной линии "Славянка"

На маршруте возведут 3 моста, 4 путепровода и трамвайное депо.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с гендиректором компании "Дом.РФ" Виталием Мутко будущее строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Как сообщила пресс-служба Смольного, инвестиции организации в строительство могут достигнуть 17 млрд рублей.

Общая протяжённость линии превысит 21 км. На маршруте возведут 3 моста, 4 путепровода и трамвайное депо. Всего по линии будут курсировать 22 низкопольных трамвая, спроектированных по современным стандартам. Интервал их движения составит всего 5 минут. Стоимость по новой линии не будет отличаться от стандартной, подчеркнули власти

За счёт новой линии, 13 млн пассажиров в год смогут добраться от станции метро "Купчино" до Славянки за 30-40 минут. Ожидается, что это будет один из крупнейших проектов страны в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее мы сообщили о том, что на мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев.

Фото: Piter.TV