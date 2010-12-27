В Петербурге для женщин за рулем мошенники готовят крысиную ловушку

"Алгоритм" похищения отработали уже в Москве, на Садовом кольце.

Как сообщает издание "Фонтанка", в Петербурге могут появиться автомобильные воришки, использующие крыс. Находчивые мошенники запускают животное в салон автомобиля, где находится девушка-водитель, пугают ее и похищают ценные вещи.

"Алгоритм" похищения отработали уже в Москве, на Садовом кольце. К девушке в машину запускают крысу, она, испугавшись, выбегает из салона. К ней подходит один из воришек, начинает утешать. В это время другой мошенник пробирается в салон и забирает ценные вещи.

В "Фонтанке" добавили, что советуют петербургским женщинам быть осторожными и не впадать в панику, если им вдруг подкинут в салон машины крысу. Нужно спокойно припарковаться, выйти и закрыть автомобиль. Увидев это, мошенники поедут искать другую жертву.

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