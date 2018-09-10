Петербуржец нашел в наборе из горбуши Чужого

Мужчина поделился фотографиями "улова" в "ВКонтакте".

Петербуржец поделился в сети фотографиями "улова", который ему попался в наборе к пиву из соленой горбуши. Снимки с нечто ужасным появились в группе "Черный список Питер | Санкт-Петербург".

На фото можно увидеть, что по соседству с рыбой поселился Чужой. В упаковку попало существо, похожее на морского таракана.

Пользователи интернета попытались с юмором отнестись к сложившейся ситуации. "Так там написано НАБОР, значит все правильно", — заявила Любовь. "Рак с высшим образованием? Магистр пивной закуски?" — спросил Михаил. "Чужой, ты ли это?" — задался вопросом Игорь.

Ранее мы писали, что петербуржца угостили пивом с тараканом в баре на Гороховой.

Фото: ВКонтакте / "Черный список Питер | Санкт-Петербург"