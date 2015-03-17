"Что позволено Юпитеру, то не позволено быку": Путин про пошлины США для КНР и Индии

Глава России оценил введение американских пошлин против Индии и Китая из-за сотрудничества с Россией.

Российский президент Владимир Путин объяснил стремление вашингтонской администрации при главе государства-республиканце Дональде Трампе запретить покупать российские энергетические носители другим странам, несмотря на то, что Белый дом самостоятельно продолжает их импорт. Политический лидер прокомментировал ситуацию латинским выражением "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин, выступая пленарной сессии, организованной на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". Таким образом глава государства прокомментировал аудитории продолжение закупок американцами российского урана для своих атомных электростанций и одновременные попытки США запретить Индии и Китаю покупать нефть и природный газ у Москвы.

Покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". Вот что это такое значит. Владимир Путин, глава России

По мнению Владимира Путина, ни КНР, ни Инди никогда не будут "быком" при "Юпитере" в лице США. При этом Владимир Путин считает, что многие европейские политики готовы и хотят в этой системе быть баранами, козами и быками, однако таковых лиц точно нет в Нью-Дели и Пекине.

