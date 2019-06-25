"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России

The New York Times напомнили, что глава США не выполнил обещанных угроз в адрес Москвы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранного издания The New York Times. Авторы статьи указали, что лидер Белого дома ранее неоднократно угрожал наказать Москву и ее руководство за усиление атак по территории киевского режима, однако до сегодняшнего дня политик так и не выполнил своих обещаний.

Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще. публикация в СМИ

Журналисты указали, что недавний ультиматум Дональда Трампа к Кремлю вряд ли изменит отношение Владимира Путина к региональному конфликту на Украине. В публикации сообщается читателям, что глава российского государства считает, что на поле боя ВС РФ имеет преимущество "в разгар летнего наступления", пока резервы ВСУ истощаются. В американской газете написали, что угроза американского президента ввести дополнительные пошлины на страны, покупающие российскую нефть, затронет Китай, Индию и Турцию и может привести к эскалации торговой войны с Вашингтоном.

WP: Трамп пошел на уступки Китаю на фоне предстоящей торговой сделки.

Фото: Белый дом