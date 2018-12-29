"Человек Паук. Вдали от дома": Первый трейлер фильма бьет рекорды по просмотрам

Первый трейлер меньше чем за сутки просмотрели более 13 миллионов раз.

Всего несколько часов назад опубликован первый трейлер нового фильма о супергерое Человеке Пауке. На данный момент трейлер посмотрели почти 13, 5 миллионов раз. Под видео около 63 000 комментариев.

"Человек Паук: Вдали от дома" еще один фильм о полюбившемся киногерое. Питер Паркер отправится на летние каникулы в Европу. Но насладиться в полной мере отдыхом он не сможет. Ему придется раскрыть тайну, которая кроется за стихийными бедствиями и разрушениями по всему континенту.

В роли Питера Паркера, как и следовало ожидать, 22-летний Том Холланд. Также в фильме снялись Зендея, Джейк Джилленхол, Коби Смолдерс, Сэмюэл Л. Джексон и др. Режиссер фильма Джон Уоттс.

Премьера фильма в России и Мире назначена на 4 июля 2019 года.

Видео: YouTube/Sony Pictures Entertainment