Экс-чиновник признан виновным по уголовным статьям.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом рассказали журналисты, которые находились в зале судебных заседаний. Присяжные признали экс-чиновника виновным в покушении на убийство амурского бизнесмена Александра Смольского, а также в организации убийств двух местных предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова. Сотрудники государственного обвинения подчеркнули, что мужчина конкурировал со своими жертвами в то время, когда занимался предпринимательской деятельностью с 2000-е годы. Уточняется, что в своем последнем слове подозреваемый Сергей Фургал рассказал о том, что о возможном обвинении против него были предупреждения накануне выборов.

За два дня до выборов меня предупредили: либо уйди, либо тюрьма. Я выбрал тюрьму. Сергей Фургал, экс-глава Хабаровского края

Фигурант расследования согласился с вердиктом присяжных, объявив, что на них было совершено давление, а люди оказались зависимы от стороны обвинения.

Сын Сергея Фургала идет на выборы в качестве самодвиженца.

Фото и видео: Telegram / BAZA