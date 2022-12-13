Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом рассказали журналисты, которые находились в зале судебных заседаний. Присяжные признали экс-чиновника виновным в покушении на убийство амурского бизнесмена Александра Смольского, а также в организации убийств двух местных предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова. Сотрудники государственного обвинения подчеркнули, что мужчина конкурировал со своими жертвами в то время, когда занимался предпринимательской деятельностью с 2000-е годы. Уточняется, что в своем последнем слове подозреваемый Сергей Фургал рассказал о том, что о возможном обвинении против него были предупреждения накануне выборов.
За два дня до выборов меня предупредили: либо уйди, либо тюрьма. Я выбрал тюрьму.
Сергей Фургал, экс-глава Хабаровского края
Фигурант расследования согласился с вердиктом присяжных, объявив, что на них было совершено давление, а люди оказались зависимы от стороны обвинения.
Сын Сергея Фургала идет на выборы в качестве самодвиженца.
Фото и видео: Telegram / BAZA
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