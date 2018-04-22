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Челябинская молодежь выпустила зажигательный клип о моде носить книги

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Клип презентовали в рамках "Библионочи-2018".

Студенты Челябинского института культуры и по совместительству сотрудники городской Центральной библиотеки им. Пушкина сняли клип о моде книг. В своем зажигательном клипе ребята рассказали о настоящих трендах молодежи.

В съемках приняли участия студенты института культуры, а вокальные партии разделили Никида Поздеев и Лина Крайв. Клип был презентован во время "Библионочи-2018" 20 апреля. Музыканты рассказали агентству 74.ru о том, что на подготовку ушло четыре месяца, а также неделя ушла на монтаж. Идею разрабатывали вместе с режиссером Максимом Першуковым, который написал слова к песне.

"Во всех уголках, от Челябы до Риги, в этом сезоне модно носить книги" – главная идея музыкантов. Они убеждены, что "модным нужно стать, модным нельзя родиться".

Видео: YouTube / Библиотеки Челябинска

Теги: библионочь 2018 , новости россии
Категории: Новости России Культура

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