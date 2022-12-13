"Быть беде". Захарова о планах главы Пентагона отправиться в Швецию

В МИД РФ рассказали, что Вашингтон имеет прагматичные и конъюнктурные интересы.

В том случае, если американские представители говорят о европейской безопасности, то "быть беде". Такое мнение в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В рамках своей авторской программы прокомментировала планы шефа Пентагона Ллойда Остина посетить с рабочим визитом Швецию. Там иностранный министр по обороне намерен провести переговоры, которые затронут вопросы региональной безопасности, а также обсудить стремление Стокгольма стать частью НАТО.

По поводу того, что американцы обсуждают на европейской территории вопросы безопасности – сразу можете брать это всё в кавычки. Когда начинается разговор представителей Соединенных Штатов с европейцами о вопросах безопасности – быть беде. Просто быть беде. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт заметила, что говорит о том, что Вашингтон располагается на другом континенте, поэтому если они едут на другую территорию, с которой не граничат по суше, то у американцев есть собственные, сугубо личные, прагматичные, конъюнктурные интересы.

Захарова: Запад готов оправдать терроризм, чтобы выгородить "выкормыша".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik