"Бережок" против дронов: российский боевой модуль прошел испытания по борьбе с беспилотными катерами

Испытания подтвердили эффективность системы в противодействии морским дронам

Боевой модуль "Бережок", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"), успешно прошел испытания по борьбе с безэкипажными катерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию "Ростех".

Модуль оснащен системой управления огнем и противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Э". В его арсенале – 30-мм автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТМ, гранатомет АГ-30М и две пусковые установки ПТУР "Корнет". Впервые "Бережок" представили на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.

Фото: "Бережок" на выставке "Технологии в машиностроении", автор - Виталий Кузьмин

Испытания боевого отделения провели в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2025 в ОАЭ. Успешное завершение тестов подтверждает потенциал модуля в борьбе с морскими дронами – новой угрозой на современном поле боя.

Фото: ChatGPT

