"Беговая" откроется по плану: 29 апреля рабочее движение поездов будет запущено

23 апреля планируется подача напряжения на контактный рельс.

В ночь на 16 апреля от "Приморской" до "Беговой" пустили мотопоезд, который проверил готовность пути к пуску первого пробного поезда. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метро идет в соответствии с графиком, 29 апреля рабочее движение поездов будет запущено.

23 апреля планируется подача напряжения на контактный рельс на участке нового строительства "Новокрестовская" - "Беговая", где пройдет первый пробный поезд, после чего начнутся работы по регулировке и наладке систем обеспечения безопасности движения поездов, связи, пассажирской автоматики, систем жизнеобеспечения метрополитена (вентиляция, водоснабжение, водоотведение). Отмечает начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин

Сейчас на новых станциях зеленой линии продолжаются работы по установке электроснабжения, систем безопасности, связи, пожаротушения, вентиляции. Производится монтаж лифтов, предназначенных для спуска и подъема граждан с ограниченными возможностями. Завершается отделка стен и потолка.

Вдоль платформ на "Новокрестовской" и на "Беговой" устанавливаются автоматические раздвижные и эвакуационные распашные двери.

Фото: Piter.TV