"Бег" от Московского театра Ленком

В ДК "Выборгский" 25 февраля пройдет спектакль по пьесе Булгакова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль, поставленный народным артистом России Александром Лазаревым, затрагивает новые аспекты драмы Михаила Булгакова о жизни человека в переломный момент истории. С помощью современных театральных средств Лазарев рассказывает о тех, кто был вынужден бежать от трагических событий своего времени в другую страну. Спектакль показывает, что судьба каждого человека неотделима от судьбы Родины и что жизнь без связи с ней лишается смысла.

На сцену выйдут актеры Московского театра Ленком Максим Аверин, Андрей Леонов, Дмитрий Гизбрехт, Анна Якунина и другие. Состав исполнителей может измениться без дополнительного уведомления.

Фото: Telegram / Театр "Ленком Марка Захарова"