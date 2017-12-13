В Суздале бабушки накинулись на полицейских из-за церковных мощей

В Суздале разгорелся скандал между прихожанами в церкви. Предметом конфликта стали святые мощи.

В Суздале разразилось борьба церквей: одна церковь отсудила святые мощи у другой. В момент, когда судебные приставы пришли изымать останки, их атаковали прихожане.

Судебные приставы прибыли в храм вместе с сотрудниками полиции, которые старались объяснить присутствующим прихожанам, что их действия проводятся на "основании актов". Однако донести суть и обойтись без конфликта не удалось.

На кадрах видеозаписи слышно, как в толпе прихожане выкрикивали: "Не трогайте владыку! Фашисты! Бандеры!"; "Путину надо написать!"; "Богородице дево, радуйся!".

Видео: "ВК" - пользователь Илья Закорецкий