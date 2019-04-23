Полиция ищет "Азиза", разославшего интимные фото 14-летней петербурженки по сети

Перед этим мужчина заплатил девочке за снимки.

Вечером 2 декабря в полицию обратилась 34-летняя неработающая петербурженка, дочь которой стала жертвой интернет-извращенца. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в минувшем ноябре 14-летняя девочка познакомилась во "ВКонтакте" с неизвестным мужчиной, который представился Азизом Алиевым. Собеседник предложил девочке присылать ему своим снимки в обнаженном виде за деньги, и вплоть до 19 ноября подросток отправляла ему интимные фото. Извращенец честно перечислил девочке деньги, но потом разослал снимки по сети. Это выяснилось после того, как подруга матери девочки получила в соцсети одно из тех самых обнаженных фото, файл ей прислала неизвестная по имени Алена Родионова. Подруга рассказала о письме матери, и тогда девочка сообщила обо всем родителям.

Отмечается, что семья подростка полная и благополучная. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят местного жителя, изнасиловавшего двух женщин в лифтах.

Фото: pixabay