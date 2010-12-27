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"АвтоВАЗ" опубликовал VIN-коды 19 668 LADA XRAY, которые отзывают
Сегодня, 16:21
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nadiputintseva
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"АвтоВАЗ" опубликовал VIN-коды 19 668 LADA XRAY, которые отзывают

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"АвтоВАЗ" отзывает автомобили по причине их недоработки

Росстандарт собщил 12 октября о добровольном отзыве 19 688 автомобилей Lada XRAY. Программау мероприятий предоставил ПАО "АВТОВАЗ", который является официальным изготовителем Lada на рынке России.

Под отзыв попадут автомобили, реализованные с февраля 2016 год по нынешний день с VIN-кодами, которые можно посмотреть по ссылке

Причиной для таких мер послужило возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.  Также сообщается, что все ремонтные работы обойдутся водителям бесплатно.

«Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак», - прокомментировал ситуацию глава Минпромтогра России Денис Мантуров

Теги: новости россии , русский автопром
Категории: Новости России

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